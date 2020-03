Bac 2020: Bacheliers tunisiens, révisez les maths gratuitement e ligne avec le programme Bac à Dau’

Le programme Bac à Dau’ de l’Université Paris Dauphine I Tunis est un programme de révisions de l’épreuve de mathématiques du baccalauréat tunisien lancé mars. Initialement prévue en 3 sessions présentielles à Tunis, Hammamet et Sfax, cette action gratuite a été maintenue, mais organisée à distance via une plate forme en ligne, compte tenu du contexte épidémique du covid19,.

Devant le succès rencontré par les 3 premières sessions et dans un contexte de confinement, l’Université a décidé de reconduire son programme dès cette semaine en proposant de nouveaux modules de révisions, ouverts à tous les bacheliers des filières sciences et désormais sciences et techniques.

Pour en bénéficier, les candidats s’inscrivent en renseignant le formulaire en ligne posté par Dauphine I Tunis sur son site et ses réseaux sociaux et reçoivent ainsi, selon leur filière, la date et l’heure de leur session ainsi que leur identifiant et mot de passe.

Cette initiative de l’Université française à Tunis qui dispense déjà depuis une semaine tous ses cours à distance s’inscrit dans une démarche RSE de promotion de l’éducation et de l’égalité des chances en favorisant la réussite d’élèves dont les parents n’ont pas les moyens de financer des cours particuliers. Toutefois aucune barrière n’est exigée à l’inscription laissant ainsi la liberté à tous de bénéficier de ces sessions.

« C’est aussi une manière d’occuper les candidats bacheliers pendant cette période de confinement et de maintenir une interaction et des échanges avec l’extérieur au cours d’une journée peut-être isolée, avec de surcroît un contenu à forte valeur ajoutée » explique Amina Bouzguenda Zeghal, Directrice Générale de l’Université.

Plusieurs professeurs de mathématiques enseignant en lycée en dernière année ont ainsi été mobilisés par Dauphine I Tunis qui a trouvé dans le corps professoral beaucoup de motivation à pérenniser la formule.

Inscriptions Bac à Dau’ : ▶️ bit.ly/2PfG7oZ

Tekiano avec communiqué