Appel à un “usage responsable” du réseau Internet pour un bon fonctionnement du télétravail

Un usage abusif du réseau Internet, à travers l’accès aux pages de streaming et des sites de jeux vidéo en ligne (gaming), pourrait encombrer le réseau et perturber la marche du télétravail, adopté, à cause du confinement général, par la plupart des administrations publiques et des entreprises en général.

Pour éviter tout dysfonctionnement, le ministère des Technologies de la communication et de la transformation digitale, a appelé, vendredi, les internautes en Tunisie à un “usage responsable”, surtout pendant les heures de travail, du lundi au samedi, de 9h00 du matin jusqu’au 18h00.

“Ceci permettra d’alléger la pression sur le réseau d’Internet, ce qui favorisera des conditions meilleures de travail et d’éducation à distance”, a expliqué, le département ministériel, dans communiqué.

Des centaines de milliers de Tunisiens se sont retrouvés dans l’obligation de travailler à distance.

Des élèves et des étudiants sont aussi contraints de suivre des programmes éducatifs à distance, via Internet, en raison des mesures de restriction et de prévention contre le coronavirus, en Tunisie, a rappelé le ministère des TIC.

Des efforts sont déployés, en coordination avec les opérateurs de communication et les fournisseurs de services Internet, pour assurer une la qualité et la sécurité requises des services Internet durant cette conjoncture délicate, a-t-il encore indiqué.