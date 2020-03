Dr Tawhida Ben Cheikh, 1ère médecin Tunisienne, sur le billet de 10DT, qui est-elle?

La Banque centrale de Tunisie lance un nouveau billet de 10 dinars (type 2020) avec le portrait du feue Docteure Tawhida Ben Cheikh (1909-2010), première femme médecin tunisienne. Ce billet de 10dt de couleur dominante bleue, sera mis en circulation à compter du 27 mars 2020. Des motifs floraux et des éléments d’arabesque figurent sur l’arrière-plan du billet sous forme stylisée.

Qui est Tawhida Ben cheik ?

Née à Tunis le 2 janvier 1909, originaire de Bizerte, Tawhida Ben cheik est la première femme médecin en Tunisie et dans le monde arabe. Elle est aussi Première bachelière tunisienne musulmane, première gynécologue femme, première Tunisienne membre du Conseil de l’Ordre des médecins de Tunisie, première responsable de la première structure publique de planification familiale et première rédactrice en chef du premier magazine féminin tunisien.



En 1936, Tawhida obtient son diplôme de médecine à Paris. Un an après elle discute sa thèse de doctorat et devient ainsi la première femme tunisienne médecin et la première pédiatre. Il faut attendre les années 50 pour qu’une autre femme tunisienne, Hassiba Ghileb, devienne la deuxième femme tunisienne médecin.

Elle a été chargée en 1937 de la direction de la première revue féminine tunisienne,éditée en langue française « Leila » parue en Tunisie en 1936. +De retour en Tunisie, elle ouvre son cabinet privé à Tunis, (42 rue Bab Mnara).

Tawhida Ben Cheikh a fait partie de plusieurs associations, elle fut vice président du croissant rouge tunisien et membre de l’union des femmes musulmanes tunisiennes.

Entre 1955 et 1964 elle devient directrice du service maternité à l’hôpital Charles Nicole, elle présidera le même service à l’hôpital Aziza Othmena et ce jusqu’à la retraite en 1977.

Dr Safia Bouzid créa, le 14 février 2012, à Tunis, l’Association Tawhida Ben Cheikh pour l’aide médicale. Une structure de la société civile engagée pour la bienfaisance et le soutien aux personnes démunies.

Cette mise en circulation sera accompagnée par le lancement, dès le début de la semaine prochaine, de l’application mobile «Flouss». Créée par la Banque centrale de Tunisie et développée par la startup tunisienne «Digital Cultural eXperience», l’objectif de cette application est d’introduire une nouvelle communication sur la nouvelle génération contemporaine des billets de banques tunisiens.

Tekiano