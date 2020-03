Tunisie : Horaires des pharmacies de jour et pharmacies de nuit dès le 26 mars 2020

Les horaires des pharmacies de jour et des pharmacies de nuit en Tunisie ont encore été modifiés, et ce conformément à une décision prise par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie compte tenu de la situation exceptionnelle que traverse la Tunisie et l’imposition du confinement totale et du couvre feu suite à la propagation du Coronavirus.

Les Horaires des pharmacies de jour et pharmacies de nuit dès le 26 mars 2020 en Tunisie sont comme suit :

Du lundi au vendredi

Les officines de catégorie A – pharmacie de jour – : de 8h30 à 15h avec la permission de fermeture à 16h

Les officines de catégorie B – pharmacie de nuit – : de 15h à 8h30, avec la permission d’ouverture à 14h

Samedi et jours fériés

Les officines de catégorie A – pharmacie de jour – : de 8h30 à 13h

Les officines de catégorie A de garde : de 8h30 à 15h, avec la permission de fermeture à 16h

Les officines de catégorie B – pharmacie de nuit – : de 15h à 8h30, avec la permission d’ouverture à 14h

Dimanche

Les officines de catégorie A de garde : de 8h30 à 15h, avec la permission de fermeture à 16h

Les officines de catégorie B – pharmacie de nuit – : de 15h à 8h30, avec la permission d’ouverture à 14h.