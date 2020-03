Un million de DT de la Fondation BIAT et 200 mille DT de la Fondation Rambourg pour le FRC

Le Fonds Relance Culture “FRC” récemment créé par le ministères des affaires culturelles tunisiennes commence à recevoir les premières contributions de la part de la “Fondation BIAT” qui a fait un don de 1 million de dinars tunisiens et de la part de la “Fondation Rambourg” qui a également contribué avec 200 mille dinars tunisiens et ce, dans le but de collecter les dons au profit des artistes, créateurs et acteurs culturels tunisiens.

Les deux institutions rejoignent ainsi le comité du pilotage du fonds. Le FRC qui a été annoncé il y a quelques jours par la Ministre des Affaires Culturelles Chiraz Laâtiri, est un moteur essentiel pour appuyer et dynamiser l’économie nationale et soutenir la stabilité sociale .

Le FRC est également une importante mesure qui contribuera à l’amortissement des répercussions négatives qui ont touché et continuent à endommager les différents acteurs et entreprises culturels suite à l’annulation de toutes les activités culturelles et créatives, à cause de la propagation du coronavirus en Tunisie.

Tekiano avec communiqué