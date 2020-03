Google change ses algorithmes d’indexation et privilégie le mobile-first

Les sites tunisiens, à l’instar de ceux à l’international, vont devoir se creuser le crane pour s’adapter aux futures modifications que le moteur de recherche “incontournable”, Google, est en train de mettre en place, notamment l’indexation “orientée mobile” .

“En septembre 2020, l’indexation « orientée mobile » deviendra la règle générale sur Google avec un algorithme de référencement qui parcourra en priorité les versions mobiles des sites Internet”. C’est ce qu’on lit sur le site web.developpez.com , qui rappelle qu’il s’agit d’un “ changement amorcé fin 2016 et qui répond à l’évolution des usages du moteur, marquée par une forte croissance des requêtes effectuées sur smartphone. L’éditeur avait expliqué alors dans un billet datant du 4 novembre 2016″.

Et de poursuivre: « Aujourd’hui, la plupart des gens font des recherches sur Google à l’aide d’un appareil mobile. Cependant, nos systèmes de classement examinent toujours la version desktop du contenu d’une page pour évaluer sa pertinence pour l’utilisateur. Cela peut entraîner des problèmes lorsque la page mobile a moins de contenu que la page desktop, car nos algorithmes n’évaluent pas la page réelle qui est vue par un mobinaute.

Pour rendre nos résultats plus utiles, nous avons commencé des expériences pour rendre notre index mobile-first. Bien que notre index de recherche continue d’être un index unique de sites Web et d’applications, nos algorithmes utiliseront principalement la version mobile du contenu d’un site pour classer les pages de ce site, comprendre les données structurées et afficher des extraits de ces pages dans notre résultat…».