Le groupe Metallica offrira chaque lundi un concert à ses fans (vidéo)

A l’heure où une bonne partie de la planète est confinée à cause de la propagation du Coronavirus, le groupe Metallica propose aux fans “Les Metallica Mondays”, une sélection des meilleurs shows des quatre musiciens qui seront diffusés chaque lundi en direct live.

Le groupe Metallica devait effectyer une tournée sud américaine en Avril mais vue le contexte covi-19, cette série de concerts est suspendue jusqu’au nouvel ordre.

Au cours de cette nouvelle série intitulée #MetallicaMondays, le quatuor californien va diffuser en streaming vidéo chaque lundi à 20h (1 heure du matin en France et minuit heure tunisienne) un concert parmi les meilleurs enregistrés par le groupe.

Les concerts streaming ont commencé lundi dernier sur la chaine Youtube de Metallica et leur page Facebook avec concert capté au Slane Castle près de Dublin en juin 2019.

Un appel aux dons est également lancé en parallèle de cette diffusion, dont les recettes seront versées à la fondation du groupe All Within My Hands pour lutter contre le convid-19.

Tekiano