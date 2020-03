Tunisie – Coronavirus: Les marchés de gros seront rouverts tous les jours de la semaine

Les marchés de gros, y compris les marchés aux poissons, seront rouverts désormais tous les jours de la semaine, sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des jours habituels de repos, et ce à compter du mardi 31 mars 2020, annonce le ministère du Commerce, lundi 30 mars 2020.

Le département précise que cette décision vient remplacer les dispositions cosignées, le 25 mars, par les ministères de l’Intérieur, du Commerce, des Affaires locales et de l’Agriculture, stipulant que tous les marchés de gros ne sont ouverts que trois jours par semaine (mardi, jeudi et samedi), et ce pour réduire le risque de contaminations par le coronavirus, dans ces espaces.

Le ministère du Commerce rappelle à tous les commerçants exerçant dans ces marchés et aux directions de ces espaces, la nécessité de respecter strictement les règles de santé et de sécurité et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nouveau virus Corona.