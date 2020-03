Vidéos-buzz: Le robot patrouilleur de la police tunisienne fait parler de lui!

Le robot patrouilleur de la police tunisienne a fait son apparition après l’imposition du couvre feu en Tunisie puis le confinement total qui est entré en rigueur depuis le 20 mars 2020 à la suite de la propagation du Coronavirus en Tunisie.

L’entreprise Enova Robotics est la créatrice du Robot P-Guard dont le champ d’action actuel est la capitale tunisienne Tunis. Il est contrôlé à distance depuis la salle des opérations du Ministère de l’intérieur tunisien. L’objectif des robots P-Guard est de veiller sur le respect du confinement par les citoyens et le maintien de la paix. Voici une vidéo qui montre le robot patrouilleur tunisien en plein action:

Le robot patrouilleur tunisien ne laisse personne indifférent, il est même apparu dans le journal de la chaine française TF1.

Le robot patrouilleur de la police tunisienne dans le JT de TF1 ce midi 👏🏼 #proudtunisia pic.twitter.com/o2Fe1l4fId — Nora (@noraa__b) March 29, 2020

Une des vidéos du robot patrouilleur tunisien a fait le buzz. Dans cette vidéo on voit le robot sermonner fermement un passant car il est sorti dans la rue. Il lui ordonne d’aller rapidement chercher ses cigarettes et de rentrer rapidement par la suite chez lui :

Dans une autre vidéo rigolote, on aperçoit un chien qui essayer de chasser le robot patrouilleur :

Ce robot de surveillance patrouille les rues vides de la capitale tunisienne, il est l’œuvre de l’entreprise Enova Robotics basée à Sousse. C’est une société tunisienne spécialisée dans la robotique mobile et l’intelligence artificielle au service de la sureté et au service de la santé. Elle a vu le jour en 2014 et est classée parmi les meilleurs constructeurs au monde en matière de robots de sécurité.

S.B.