Safe Tunisia Challenge: Un Challenge 100% en ligne de Novation City pour endiguer le Covid-19

Novation City « Pôle de Compétitivité de Sousse » a lancé depuis 17 mars 2020, le « SAFE TUNISIA CHALLENGE », un concours destiné aux Startups, étudiants, diplômés du supérieur et entrepreneurs travaillant dans le domaine des Technologies, de l’innovation ou de l’information et dont le but est de contrer, ralentir ou endiguer la propagation du Covid-19 et de gérer la crise occasionnée par l’épidémie en Tunisie.

« Safe Tunisia » est un challenge national qui a pour mission de concentrer les potentiels d’innovation et les compétences technologiques de la Tunisie afin de créer des synergies permettant de développer et de mettre en place rapidement des solutions innovatrices hautement technologiques susceptibles de contribuer à la prévention, la surveillance, l’arrêt ou le ralentissement de la propagation du virus ou encore à traiter et aider les citoyens, les professionnels de la santé, les administrations et le gouvernement dans son ensemble.

Ainsi la liste des thèmes du challenge comprendra, entre-autres, le E-health, la Sécurité Sanitaire, le Social Aid, la Mobilité, le E-gov, l’Information dans sa globalité, la Smart Logistic et la Smart Store. Quant aux technologies, un panel varié sera au rendez-vous, allant de l’intelligence artificielle à la big data, ou encore, l’impression 3D ainsi que les objets connectés.

Novation City accompagnera les solutions gagnantes du challenge pour une mise en place rapide via des vouchers technologiques et s’attèlera à accélérer leurs implémentations auprès des diverses structures étatiques mais aussi à faciliter leur accès à d’autres sources de financement et d’investissement si besoin.

Des challenges 100% en ligne et 0% de risque

« Safe Tunisia » sera, dans la totalité du challenge, 100% digital ; avec ses différentes étapes : candidature, pitch finale et démo et se déroulera en ligne sur la plateforme https://novationaccelerator.com/novation-safe-tunisia-challenges/

La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 7 avril 2020 à 23h59 (heure locale de Tunis) alors que les pitch et démos se feront le mercredi 8 avril 2020, de 11H00 à 18H00 avec 15 minutes de temps par candidat ou équipe / projet.

Chaque candidat sera informé par téléphone, SMS et E-mail de l’heure de son passage.

Alors si vous vous sentez en mesure de relever ce défi et de prêter main forte à une Tunisie qui fait face contre cette pandémie, n’hésitez pas à vous inscrire, car ce n’est qu’ensemble que nous vaincrons.

Tekiano avec communiqué