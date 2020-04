Artify partenaire du Festival Gabès Cinéma Fen pour une diffusion en ligne gratuite du 3 au 11 avril

Le festival Gabes cinéma Fen a décidé de maintenir sa programmation et projections et sera exceptionnellement et gratuitement diffusé sur la plateforme Artify, première plateforme de streaming tunisien, pendant la période prévue, du 3 Avril jusqu’au 11 Avril 2020.

Une initiative à saluer surtout avec la décision prise par le gouvernement tunisien de reporter tous les événements culturels et sportifs pour empêcher la propagation du Coronavirus en Tunisie.

Artify mettra tout en œuvre pour permettre aux cinéphiles de profiter gratuitement, même à distance, de la deuxième édition du festival de Gabès Cinema Fan.

Pour la première fois, et en exclusivité en Tunisie, un festival sera donc pris en charge par une plateforme, et fera donc figure de premier festival digital tunisien. Dans ce sens, un partenariat entre Artify et le Festival Gabes cinéma Fen a été conclu ce mois-ci (mars 2020).

Le festival Gabès Cinema Fen proposera une programmation riche et variée, avec 10 longs-métrages, 8 courts-métrages, 12 art vidéo, 2 courts-métrages tunisiens, 9 Ciné-Terre, 9 cinémas du monde et un film pour enfants, qui ont eux également besoin d’un moment de divertissement pendant cette période délicate.

Fatma Cherif, directrice du festival Gabès cinéma fen a exprimé sa gratitude et que “Gabès Cinema Fen, est ouvert à toutes les technologies et les nouvelles formes de diffusions et d’expression, l’important c’est de ne pas perdre de vue son ancrage, nous sommes un festival des images en mouvement avec la volonté de réfléchir ces images qui émanent du monde arabe.”

Yahia Mgarrech, CEO de Artify a souligné qu’ils sont « fiers en tant que startup, avec ce qu’on peut offrir comme expertise, d’aider notre pays à résoudre les problèmes du secteur culturel générés par la crise actuelle.”

À propos d’Artify :

Il s’agit du premier site de streaming légal spécialisé dans le cinéma tunisien. Opérant dans la légalité et respectant les droits d’auteur, Artify contient un catalogue en croissance comptant plus de 100 longs et courts métrages et pièces de théâtre.

Une plateforme 100 % tunisienne, Artify vous donne la possibilité de retrouver les œuvres tunisiennes même les plus populaires de la manière la plus légale qu’elle peut l’être !

Cette plateforme vous permet également de découvrir des œuvres très intéressants mais qui n’ont pas eu assez de chance d’être connus.

À propos du festival de cinéma de Gabès :

Le festival de cinéma de Gabès est un festival de cinéma ouvert aux arts visuels et aux nouveaux modes d’expression artistique.

Ce dernier a été créé pour promouvoir le cinéma arabe et aider à l’émergence de nouveaux talents dans la région arabe et pour créer une dynamique cinématographique dans la région sud de la Tunisie.

Le festival considère le cinéma arabe comme une priorité en mettant en avant les nouvelles dynamiques qu’il connaît avec une ouverture sur d’autres cinémas et arts visuels, revient avec une nouvelle édition qui, il l’espère, sera à la hauteur des attentes de son public et des acteurs du cinéma.

Tekiano avec communiqué

lire aussi: