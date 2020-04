Le Boléro de Ravel au temps du confinement…(vidéos)

Les musiciens de l’Orchestre National de France ont pu continuer à jouer ensemble même confinés proposant ainsi aux internautes une délicieuse interprétation du “Boléro de Ravel” et défiant le Coronavirus. Une cinquantaine de membres de l’orchestre National de France ont enregistré à distance le Boléro de Ravel dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Muni de sa partition, chaque musicien a joué à part et s’est enregistré dans son salon. Les interprétations des différents musiciens ont été mixées et assemblées par les techniciens de Radio France. Tous ensemble ou pu offrir l’œuvre du répertoire la plus diffusée dans le monde, ce Boléro de Ravel de confinement que nous vous proposons de découvrir dans la vidéo qui suit:

Les musiciens de l’Orchestre national de de France ont transmis aux internautes le message suivant: Dans la période délicate que nous traversons, les musiciens de l’Orchestre National de France ont souhaité, malgré la distance, jouer ensemble pour offrir et partager avec chacun ce qu’ils savent le mieux faire : de la musique. En espérant que ces quelques notes de Ravel, universelles, vous apporteront un peu de chaleur et de réconfort….

Des musiciens de l’Orchestre national de Lyon se sont spontanément fixés ce petit challenge pendant le confinement et on joué un morceau ensemble “L’Arlésienne de Georges Bizet” à 26 musiciens, découvrez le vidéo :

Tekiano