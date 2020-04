Facebook lance un outil d’entraide Community Help (vidéo)

La fonctionnalité Community Help a été proposée par Facebook depuis 2017 au sein de son outil Safety Check et permet aux internautes de trouver et proposer de l’aide en situation de crise et de catastrophes naturelles. Aujourd’hui Facebook lance un outil d’entraide Community Help pour pouvoir demander ou offrir via le réseau social de l’aide en cette période de crise sanitaire de coronavirus.

La section Community Help sera accessible depuis le Centre d’information sur le coronavirus (Covid-19) de Facebook ou directement sur facebook.com/covidsupport . Facebook a édité le 31 Mars une vidéo dans laquelle elle précise que ” L’outil permet à tous de s’entraider encore plus, en proposant ou en demandant de l’aide et en participant à des collectes de fonds. “:

We’re never lost if we can find each other. If you need help, or can offer it, visit our support hub: https://t.co/m7ejYLrIsM pic.twitter.com/8YCBJI0PE2 — Facebook (@Facebook) March 31, 2020

Facebook compte 2,5 milliards d’utilisateurs actifs par mois et 1,66 milliard d’utilisateurs actifs pour jour dans le monde. Pour faire face à la propagation du coronavirus, Facebook déploie actuellement cette fonctionnalité d’entraide pour les utilisateurs en France. Elle sera également déployée dans les prochains jours en Australie, au Canada, États-Unis et Royaume-Uni et plus tard dans plusieurs autres pays.

