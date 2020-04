Programme Gabes Cinema Fen 2020: dates et horaires des films gratuits sur Artify

Gabes Cinema Fen Online se déroulera gratuitement sur la plateforme Artify : artify.tn/GabesCinemaFen . L’équipe du festival informe que l’accès aux films sera limité au territoire tunisien. Les films seront programmés par horaire durant la durée du festival du 3 au 11 avril 2020, avec une durée d’accessibilité de 3 heures.

Plus de 40 films et 12 oeuvres d’art vidéo sont programmés au cours de cette 2ème édition. Il est à préciser que pour regarder les films en ligne, il est impératif de s’enregistrer sur le site https://artify.tn/GabesCinemaFen/. N’attendez pas pour créer votre compte c’est simple et gratuit!

Parmi les films qui seront projetés, on trouve le film tunisien “Tlamess” de Ala Esddine Slim récemment sorti dans les salles de cinéma mais que les cinéphiles ont malheureusement été empêchés de voir à cause de la propagation du Coronavirus et l’obligation de fermer les cinémas de Tunisie. Tlamess en compétition officielle du Gabes Cinema Fen 2020 sera projeté vendredi 3 avril 2020 à 21H.

Les cinéphiles pourront aussi regarder le documentaire “Talking About Trees”, un film soudanais réalisé par Suhaib Gasmelbari et qui a reçu le Tanit d’or du meilleur documentaire aux JCC 2019. Le film Talking about Trees sera projeté sur Artify gratuitement samedi 04 avril à 21H. Pour la première fois en Tunisie, sera aussi projeté le documentaire “Le regard de Charles” de Marc di Domenico basé sur les archives personnels du chanteur arménien.

La fiction Bulgare “The father” Kristina Grozeva et Petar Valchanov sera projeté pour la première en Tunisie le 11 avril et un débat suivra la projection. Une autre fiction portugaise est à découvrir O FIM DO MUNDO de Basil Da Cunha qui sera diffusé le 8 Avril. Un autre film à ne pas rater “Haifa Street” le film irakien de Mohannad Hayal qui a aussi été proposé lors des JCC 2019.

Retrouver ci dessous le programme total des films qui seront projetés dans le festival du festival 12 Vidéos d’artistes nationaux et internationaux, 11 Longs-métrages de fictions et documentaires arabes en compétition, 05 Courts-métrages de fictions et documentaires arabes en compétition, 12 films d’auteurs du monde et 09 courts métrages dans la section ciné-terre.

—> Programme détaillé du festival Gabes Cinema Fen 2020 : https://bit.ly/GCFEN2020

Les vidéos d’art seront en ligne en continu tout au long du festival et accessibles à l’international.



En ce qui concerne le reste des activités de cette 2ème édition tels que la section des films en réalité virtuelle et son Hackaton, les formations, les masterclass, le panel, et les workshops, elles sont maintenues et réparties dans les mois suivant la programmation digitale.

Sara Tanit