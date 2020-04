Collège LaSalle Tunis: Les cours désormais donnés en ligne !

Le Collège LaSalle Tunis optera pour la formation en ligne pour faire face à la situation de crise suite à la propagation du Coronavirus et assurer la continuité des cours tout en respectant les consignes et les directives gouvernementales.

86% des cours sont passés désormais en ligne, depuis le Lundi 30 mars 2020 via la plateforme de formation en ligne ilasallecampus et jusqu’à la levée du confinement.

Collège LaSalle Tunis utilise la plateforme professionnelle ‘’Adobe Connect’’, l’une des meilleures solutions mondiales d’enseignement à distance.

Depuis une semaine, plusieurs séances de training ont été programmées à toute l’équipe pédagogique, qui à son tour a organisé de multiples simulations pour s’assurer de la bonne maitrise de la plateforme et faire face à toute les contraintes techniques qui peuvent être rencontrées durant les séances de cours en live.

Afin d’assurer une assistance continue aux différents utilisateurs (formateurs et apprenants), un outil de clavardage en direct (online chat) a été mis en place ainsi qu’un numéro gratuit pour répondre à toutes les questions.

À propos du Collège LaSalle Tunis

Le Collège LaSalle Tunis, membre du Réseau LCI Éducation, est un établissement privé de formation professionnelle sous tutelle du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi tunisien.

Notre succès international s’explique par la qualité de nos formations, par nos programmes adaptés aux besoins des économies des pays d’implantation et par l’aspect pratique des études fortement lié aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. En plus de la mode, d’autres filières tels que la gestion, l’informatique, le tourisme, l’hôtellerie, le design grahique mais aussi le design d’intérieur constituent aujourd’hui les champs d’expertise du Collège LaSalle Tunis.