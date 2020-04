Tunisie – Coronavirus : Creative Tunisia se mobilise pour les hôpitaux tunisiens

Le projet Creative Tunisia se mobilise lui aussi afin de produire de nombreux équipements médicaux pour les hôpitaux tunisiens et contribuer ainsi dans la lutte contre la propagation du Coronavirus. Le projet Creative Tunisia aide au renforcement des chaines de valeur de l’artisanat et du design en Tunisie.

Financé par l’Union européenne et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et mis en œuvre par l’ONUDI, le projet Creative Tunisia en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat vient de créer au Hub Design de Nabeul un centre équipé d’imprimantes 3D afin de produire des équipements médicaux tels que des masques de protection.

Cette aide vient en soutien aux hôpitaux tunisiens actuellement en manque de moyens matériels face à la propagation du Covid-19.

Creative Tunisia appelle également chaque citoyen à lui fournir des informations afin de contribuer à relayer et faire réussir au mieux cette initiative.

Le Hub Design de Nabeul est une plateforme dédiée à la promotion du design, de la culture et de la créativité. Disposant d’un espace d’exposition et de commercialisation, d’un espace coworking, et d’un espace réservé aux entreprises, le Hub Créatif propose également une série d’activités consacrées aux entrepreneurs développant des projets dans l’industrie créative.

Des services d’accompagnement sont par ailleurs proposés aux professionnels ou entrepreneurs développant des projets dans l’industrie créative. Ces cycles d’animations, allant du programme de parrainage aux ateliers d’incubation, en passant par des conférences, permettent aux différents acteurs du secteur d’échanger et d’apprendre de nouvelles techniques dans divers domaines d’expertise.

L’espace et les services proposés ont pour vocation de mettre en relation les acteurs du marché, et d’assister les entrepreneurs dans la réalisation et l’optimisation de leurs projets. A travers cette plateforme, le Hub Créatif œuvre au renforcement des capacités des participants, contribuant ainsi à la valorisation du secteur de l’artisanat et par là de toute la région.

Tekiano avec communiqué