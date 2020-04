Beit El Hikma se dote d’une cellule de veille pour suivre les données relatives au Covid-19

Une cellule de veille a été mise en place par l’Académie Tunisienne des sciences, des lettres et des arts ” Beit al-Hikma ” rassemblant des Académiciens médecins, médecins vétérinaire, biologistes scientifiques et sociologues et ce dans le cadre du suivi de la crise actuelle du Covid-19 qui secoue le monde entier dont la Tunisie.

La cellule comprend des membres du département des sciences naturelles et mathématiques, du département des sciences humaines et sociales et des experts extérieurs à l’Académie.

La Cellule de veille sera en interaction avec un réseau ressource non-limitatif de membres de l’Académie, ainsi que des membres experts externes à l’Académie et relevant des domaines de la santé publique, de l’épidémiologie, de l’infectiologie, de la virologie, des sciences pharmaceutiques et des sciences vétérinaires.

L’objectif de la cellule de veille est de suivre l’évolution de toutes les données relatives à covid-19 et d’éclairer les gestionnaires de la crise par des données et des avis scientifiques qui puissent aider à maitriser la situation. Elle assurera l’émission d’un bulletin régulier.

Les missions de la Cellule de veille consistent à assurer une veille scientifique sur l’évaluation et la gestion du risque dans le cadre de l’épidémie à Covid-19, de synthétiser les articles scientifiques parus dans la littérature et les médias scientifiques et rédiger des articles scientifiques, à contribuer, par sa réflexion, à la préparation du retour d’expérience de cette crise épidémique.

La production écrite proposée au Bureau de l’Académie, est publiée sous forme de bulletins internes hebdomadaires, voire plurihebdomadaires, et de communiqués de presse, afin que l’Académie puisse jouer son rôle d’information et de sensibilisation.

Tekiano avec TAP