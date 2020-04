La Fondation Kamel Lazaar lance l’appel à projets “Culture Solidaire : Ctrl – Alt – Del” en partenariat avec le Ministère des affaires culturelles de Tunisie dans le cadre du “Fond Relance Culture”, initiative de soutien à la création et à la diffusion artistique en période de crise liée au Coronavirus.

KLF souhaite s’inscrire, en urgence, dans la première mission du Ministère pour re-dynamiser, ici et maintenant, la création artistique, toutes disciplines confondues. Dans un temps où toutes nos valeurs, nos modes de pensée et de faire sont remis en cause, nous voulons encourager les artistes à (re)penser la création et sa diffusion dans un temps incertain.

Eligibilité : Ces dotations s’adressent à tous les artistes de nationalité tunisienne ou résidents en Tunisie, quelque soit l’âge ou la discipline artistique. Les candidats pourront répondre seuls ou en collectif.

Date limite de dépôt des candidatures : Dimanche 12 avril. Date des résultats : Lundi 20 avril 2020.

Lire l’appel à projets de la fondation Kamel Lazaar ici : www.kamellazaarfoundation.org/open-calls

Depuis sa fondation en 2005, la Fondation Kamel Lazaar pour l’art et la culture a lancé plusieurs actions et projets dont les effets locaux et régionaux ont selon la fondation mis en évidence la vitalité et la diversité de la scène culturelle dans la région MENA.

La Fondation soutient des initiatives de recherche, de publication et d’exposition, et organise régulièrement des débats, symposiums et séminaires. Elle soutient la production et l’accompagnement d’artistes à travers des résidences et des ateliers d’artistes, et développe des partenariats et des échanges avec des acteurs culturels internationaux, afin de promouvoir la Tunisie comme plaque tournante de l’art contemporain.

Tekiano avec FKL