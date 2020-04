Tunaide lance un appel aux dons pour les équipes soignantes contre le Coronavirus

L’association TUNAIDE Lance un appel aux dons pour soutenir les efforts de protection des équipes soignantes aux unités COVID-19. “Nos héros en premières lignes mobilisés malgré tout, ont besoin de notre aide pour les protéger afin qu’il puisse sauver des vies.” Indiquent les bénévoles de Tunaide.

L’aide sociale aux enfants malades et familles nécessiteuses continue aussi. TUNAIDE a déjà lancé une première commande de matériel de protection selon les disponibilités et continue la prise en charge de quelques enfants malade.



L’association Tunaide compte sur la générosité habituelle des donateurs plus que n’importe quel moment.

pour vos dons:

RIB: 08 601 000 192 0060 486 82, BIAT Charguia II

IBAN : TN59 0860 1000 1920 0604 8682

Code Swift : BIATTNTT

Tunaide « Rendre le Sourire », est une Association de bienfaisance apolitique créée le 2 avril 2011. Elle a pour mission essentielle d’aider et soutenir les enfants en situation de précarité ainsi que leurs familles, spécialement les enfants malades en Tunisie : accompagnement et soutien des enfants hospitalisés, notamment les sans soutien et les cas sociaux, aussi bien sur le plan moral, que financier.

Elle vient aussi en aide aux orphelins et sans soutien, les porteurs d’handicap et les personnes défavorisés et mène des actions pour la protection de l’environnement.

Tekiano avec TUNAIDE