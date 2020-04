L’Arabie saoudite étend un couvre-feu total sur son territoire à cause du Coronavirus

L’Arabie saoudite a annoncé lundi 6 avril 2020, l’extension d’un couvre-feu total de 24 heures, déjà en vigueur dans certaines villes, à plusieurs autres parties du territoire, dont la capitale Riyad, pour contenir la pandémie de Covid-19.

L’Arabie Saoudite est le pays arabe du Golfe le plus touché par le Coronavirus. Le royaume, qui a officiellement annoncé plus de 2.600 cas d’infection dont 38 décès dus à la maladie, avait imposé le 2 avril un couvre-feu total de 24 heures dans les deux villes les plus saintes de l’islam, La Mecque et Médine.

“Un couvre-feu de 24 heures est instauré dans les villes de Riyad, Tabouk, Dammam, Dhahran, Hofouf ainsi que dans les gouvernorats de Jeddah, Taëf, Qatif, Khobar”, a annoncé le ministère de l’Intérieur sur Twitter.

Cette mesure s’applique “à partir de (lundi) et jusqu’à nouvel ordre”, a-t-il ajouté, précisant que “seules les sorties pour des besoins urgents, comme les soins médicaux ou les courses, sont autorisées”.

L’Arabie saoudite a pris des mesures de restriction importantes, comprenant la fermeture des lieux publics non essentiels et la suppression du petit pèlerinage musulman, la “omra”, à La Mecque et Médine.

En revanche, les autorités n’ont pas encore annoncé si le grand pèlerinage du hajj est annulé ou pas dans ce contexte. Le Hajj, l’un des plus grands rassemblements religieux au monde ,doit se tenir en 2020 fin juillet.

La semaine dernière, le pays avaient toutefois appelé les musulmans du monde entier à suspendre pour le moment leurs préparatifs pour le hajj face aux incertitudes que fait planer la pandémie du Coronavirus.

Tekiano avec AFP