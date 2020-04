Le Prix spécial de la NFA baptisé au nom du défunt Pape Diouf

Les organisateurs de la cérémonie de “la Nuit du football africain” (NFA) ont décidé de baptiser leur Prix spécial au nom du défunt Pape Diouf, décédé récemment du coronavirus, ont-ils annoncé.

Le Prix spécial de la NFA, cérémonie récompensant les légendes du football africain, est décerné chaque année à toute personne ou entité ayant marqué l’histoire du football par une performance particulière.

La NFA considère le Sénégalais, ancien président de Marseille, comme l’un de ses plus illustres membres d’honneur, et un hommage lui sera rendu au regard de ce qu’il représentait pour l’ensemble du football et singulièrement pour la Nuit du football africain”, a indiqué le Comité d’organisation dans un communiqué.