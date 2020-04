Tunisie – Coronavirus: Toutes les délégations de l’île de Djerba désinfectées

Une large campagne de désinfection touchant toutes les délégations de l’île de Djerba a été effectuée par les autorités régionales de l’île dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus ce mardi 07 avril 2020.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, le maire de la municipalité de Houmt Souk, Houcine Jerad, indique que cette campagne verra la participation des acteurs de la santé, la protection civile, ainsi que les municipalités et la société civile. La campagne de désinfection concernera toute l’île, souligne Jerad, et touchera les quartiers d’habitation, les rues, les espaces publics et les commerces.

Selon les services sanitaires, l’île de Djerba compte des foyers épidémiques avec l’enregistrement de plusieurs cas de contamination horizontale au covid-19, représentant 60% du total des cas.

Jusqu’à lundi, 45 personnes ont été diagnostiquées positives au covid-19 à Djerba dont une adolescente âgée d’à peine 15 ans contaminée par un membre de sa famille .

Tekiano avec TAP