E-Conférence Personal Branding en direct de la Cité des Sciences de Tunis le 17 avril

Dans une optique de garder le fil avec ses visiteurs, les conférences de la Cité des Sciences de Tunis changent de forme pour mieux vous accompagner pendant votre confinement. Ainsi, la Cité des Sciences vous propose d’assister à une e-conférence autour du thème du “Personal Branding” ou “le marketing de soi-même” en directe sur la chaîne YouTube de la CST vendredi 17 avril 2020.

Le Personal Branding vous permet de mieux vous connaitre pour mieux vous faire connaitre auprès de votre réseau de manière unique et valorisante. Que vous soyez étudiant, porteur de projet ou startuppeur, du milieu associatif ou du secteur privé, il est important de créer et de gérer votre marque personnelle et de vous démarquer.

La e-conférence sur le Personal Branding sera présentée par Dr. Sana Barhoumi, Consultante et Formatrice Senior en Communication et s’insère dans le cadre des Geek Days de la Cité des Sciences de Tunis, le vendredi 17 avril 2020 à partir de 15h00 et en direct sur sa chaîne YouTube.

Tekiano