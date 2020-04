Huawei soutient les étudiants tunisiens dans l’enseignement à distance

Huawei réitère son engagement citoyen par la mise en place de tout un programme de soutien aux efforts des institutions publiques de Tunisie en ces moments de lutte contre la propagation du Coronavirus. La dernière action de Huawei en date étant la collaboration active avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

« La contribution de Huawei au programme de l’enseignement à distance en Tunisie est une nécessité », a déclaré M. Slim Choura, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, qui a reçu le lundi 6 avril 2020 M. Philippe Wang, vice-président exécutif Huawei Afrique du Nord, et une équipe du Bureau de Tunis.

M. Slim Choura a par ailleurs indiqué : « Suite à l’arrêt des études dû au COVID-19, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a lancé une plateforme d’enseignement à distance dans une logique de continuité pédagogique. Cela va aussi permettre d’éviter que les étudiants aient des problèmes psychologiques. Selon nos objectifs, jusqu’à 70.000 étudiants boursiers devraient pouvoir suivre les cours en ligne mis en place par notre département. »

« Le manque d’équipements technologiques pourrait constituer un obstacle à la réussite de ce projet avant-gardiste. C’est pourquoi nous comptons énormément sur le géant chinois pour la réussite de ce projet. Nous suivons avec une grande admiration les installations de télétravail fournis par Huawei pour le compte du ministère de la santé et d’autres. L’installation des équipements de télétravail comme les systèmes de vidéoconférence pour assurer les cours à distance et la fourniture de tablettes même d’une moyenne gamme, aux étudiants tunisiens, notamment ceux qui sont dans la nécessité, va assurer une égalité des chances dans la poursuite des cours en ligne. », a-t-il assuré.

M. Slim Choura a rappelé dans ce cadre, le partenariat solide qui relie le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique avec le spécialiste chinois en TIC Huawei : « Les deux parties sont en étroite collaboration depuis plusieurs années, une relation qui s’est consolidée notamment après la signature du « Mémorandum of Understanding » en 2018. Ce programme intitulé SEEDS FOR THE FUTURE a permis de développer des savoirs faires en faveur des jeunes talents tunisiens, et est une grande fierté pour Huwaei.»

Pour sa part, M. Philippe Wang a réitéré la disposition de Huawei pour contribuer à la réussite du programme E-Learning en Tunisie. « Tous les étudiants tunisiens devront avoir les mêmes chances pour accéder au savoir. Dans cette perspective, nous travaillons activement avec nos partenaires pour fournir des moyens technologiques aux étudiants de classe sociale moyenne, notamment des tablettes qui seront acquises à des prix négociés. Au premier rang du programme de responsabilité sociale de Huawei, figure l’accès au savoir et à la technologie. », a affirmé M. Wang.

« Notre groupe s’appuie sur un écosystème de plusieurs fournisseurs et partenaires technologiques. Nous avons parlé avec toutes les parties concernées dans le but de répondre au plus vite à l’appel du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en ce qui concerne la fourniture des tablettes dédiées aux étudiants qui ont des difficultés financières.» a-t-il ajouté.

Pour sa part, le manager chargé du programme SEEDS For The Future M. Mohamed Ben Fekih a rappelé que : « Le programme de formation SEEDS FOR THE FUTURE lancé il y a cinq ans par Huawei pour soutenir les talents, a permis durant les mois de Juillet, Août et Septembre 2019, de former plus que 440 étudiants en TIC venus de 40 pays ». « Nous souhaitons que plusieurs étudiants nous joignent dans ce programme pour développer leur savoir-faire et améliorer leurs compétences dans la nouvelle technologie. Nous espérons aussi que le programme, prévu pour le 12 juillet 2020, soit maintenu à cette date, et estimons avoir un plus grand nombre de talents tunisiens », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, la responsable de formation TIC chez Huawei Mme Huda Mezghani, a indiqué dans une intervention à distance: « Concernant le programme ICT Academy de Huawei cette année, nous avons pensé à créer une plateforme en ligne ouverte à tous les étudiants afin d’assurer des formations à distance certifiées par Huawei. »

