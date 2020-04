La Poste tunisienne édite deux timbres à l’effigie de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi

La Poste Tunisienne émettra, le 09 avril 2020, deux timbres- poste pour rendre hommage aux martyrs de la patrie et de la République, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

Cette émission, qui coïncide avec le 82ème anniversaire de la fête des Martyrs, est faite en l’honneur de ceux qui ont sacrifié leur vie et donné leurs âmes comme rédemption pour la patrie, s’inscrit dans le cadre de la contribution de la poste à conserver la mémoire nationale et à soutenir les efforts de la Tunisie dans son combat pour la liberté, la démocratie, la lutte contre le terrorisme et la consolidation de l’unité nationale,

Ces deux timbres- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés, à cette occasion, seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet par les moyens de paiement électronique, à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du 09 avril 2020, indique la poste.

Né e 26 novembre 1964 à Djebel Jelloud et assassiné le 6 février 2013, Chokri Belaïd, était le secrétaire général du Parti des patriotes démocrates. Il était connu pour avoir été un fervent défenseur des droits et des libertés.

Quant à Mohamed Brahmi, il est né le 15 mai 1955 à Sidi Bouzid et mort assassiné le 25 juillet 2013. Fondateur du mouvement Echaâb, il était député à l’Assemblée Nationale Constituante.