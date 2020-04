Classement FIFA : La sélection tunisienne conserve sa 27e place mondiale et 2e africaine

La Tunisie a conservé sa 27e place mondiale au classement de la fédération internationale de football (FIFA) du mois de mars publié jeudi 9 avril.

Au plan africain, les Aigles de Carthage sont toujours deuxièmes, derrière le Sénégal. Le Nigeria est 3e, d l’Algérie (4e) et le Maroc (5e).

Par ailleurs, la Belgique domine toujours le classement mondial , suivie de la France et du Brésil

.Pour rappel, suite à la propagation du coronavirus, de nombreuses rencontres internationales, dont les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 et d’autres grandes compétitions, ont été reportées, alors que de nouvelles dates ont déjà été fixées pour le Tournoi Olympique de Football, la Copa América 2020 et l’Euro 2020.

Les mesures prises pour combattre la propagation du virus Covid-19 ont entraîné un arrêt presque total du football ces dernières semaines. Ceci se répercute naturellement sur le dernier Classement mondial FIFA, qui ne connaît que d’infimes modifications.

Avec tous ces bouleversements, le classement n’a été impacté que par quatre matches – tous amicaux – et demeure ainsi quasiment identique à l’édition précédente. L’unique changement concerne le Soudan du Sud, qui rejoint les Bermudes à la 168e place après que ces dernières ont laissé échapper un point en raison de leur défaite 2-0 face à la Jamaïque (48e, inchangé) le 11 mars , précise la FIFA.

Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 11 juin 2020.