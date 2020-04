Covid19: La Librairie Al Kitab se lance dans le numérique

En raison du confinement général que connait le pays suite à la pandémie mondiale du corona virus, la libraire Al Kitab offre à ses lecteurs confinés une sélection de nouveautés et de coups de cœur et ce en leur proposant une lecture au format numérique avec un simple clic.

Les internautes peuvent retrouver une large sélection de livres, toutes catégories confondues, destinée à tous les goûts et à toute tranche d’âge, et ce, sur le site internet de la librairie en téléchargeant instantanément et gratuitement. La star du mois dans la libraire Al Kitab est le nouveau livre “Epidémies, vrais dangers et fausses alertes : de la grippe aviaire au Covid 19 ” un essai du Professeur Didier Raoult .

“Epidémies, vrais dangers et fausses alertes” a été écrit en un mois, en réaction à la crise du coronavirus qui frappe le monde entier. L’infectiologue Raoul défend l’usage de la chloroquine pour combattre la pandémie.

Didier Raoult, professeur en microbiologie à l’Institut hospitalier universitaire (IHU) de Marseille, qu’il a fondé, a fait paraître, jeudi 26 mars, ce livre chez les Editions Michel Lafon. Sur le devant de la scène médiatique depuis plusieurs semaines, l’infectiologue qui revient dans son ouvrage sur l’histoire des épidémies récentes comme les virus H1N1 et Ebola, “défend un traitement du coronavirus à base de chloroquine, un vieil antipaludique également utilisé dans le traitement des maladies auto-immunes”.