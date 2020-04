L’écrivain tunisien Mohamed Ait Mihoub lauréat du prix de la traduction des “Sheikh Zayed Book Awards”

Le Tunisien Mohamed Ait Mihoub a remporté le prix de la traduction des prestigieuses récompenses littéraires émiraties ” Sheikh Zayed Book Awards (SZBA) “, pour sa traduction du français vers l’arabe du livre “L’Homme Romantique”, oeuvre du philosophe et historien français Georges Gusdorf.

“L’Homme Romantique” (1984) constitue une référence dans l’histoire de la philosophie et la pensée occidentale. Ce livre est le Tome XI d’une collection monumentale intitulée ” Les Sciences humaines et la pensée occidentale” du philosophe disparu Georges Gusdorf (1912- 2000).

Parue en 2018, la copie arabe traduite par Mohamed Ait Mihoub est une édition relevant de l’institut de Traduction de Tunis. Ce traducteur est également un académicien spécialisé dans la langue et la littérature arabes.

“Ce livre se situe dans le genre des études critiques à orientation philosophique”, a annoncé mercredi le site du prix SZBA. ” Il explore les principes clés du romantisme et leur impact dans la pensée occidentale, la culture et la civilisation y compris la physique les sciences médicales “, selon la même source.

” Sheikh Zayed Book Awards ” est une initiative culturelle indépendante placée sous la tutelle du Département de la culture et du tourisme Abu Dhabi. Ce prix annuel récompense des écrivains, des intellectuels et des éditeurs aussi bien que de jeunes talents dont l’oeuvre littéraire dans les sciences humaines contribue à l’enrichissement de la scène intellectuelle, culturelle, littéraire et sociale arabe.

Vingt prix sont attribués dans le cadre de cette prestigieuse récompense littéraire arabe dotée de 7 million de dirhams émirati. Les récompenses sont dédiées aux créateurs dans diverses sections qui se rapportent à la culture arabe et les autres langues, la littérature de l’enfance et de la jeunesse, la contribution au développement des Nations, la personnalité culturelle de l’année, les arts et les études critiques, la littérature, la traduction, la publication et la technologie et les jeunes écrivains.

Initialement prévue le 16 avril, la cérémonie officielle pour la remise des prix a été annulée, indiquent les organisateurs qui évoquent un souci de sécurité sanitaire en cette période de confinement à cause de la pandémie du Covid-19.