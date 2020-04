Sharek, l’initiative qui récupère les ordinateurs neufs et usagés pour les élèves et étudiants tunisiens

L’initiative de Sharek consiste à une collecte de dons sous forme d’appareils électroniques intelligents (ordinateurs, Tablettes et même Smartphones), qu’ils soient neufs ou d’occasion, de la part de particuliers et entreprises, au profit des élèves et des étudiants tunisiens qui y en ont besoin afin de poursuivre le programme de l’enseignement à distance.

La startup TrustiT Tunisie a lancé l’initiative Sharek, en coopération avec différents ministères et universités tunisiennes ainsi que des entreprises privées et des membres de la société civile. L’entreprises collabore avec un réseau constitué des meilleurs techniciens déployés dans plus de 15 régions tunisiennes.

En vidéo, le process suivi dans plusieurs centres de collecte, tri et recyclage dans les régions tunisiennes pour réussir l’initiative Sharek :

Toutes les collectes seront triées dans les centres de recyclage et de maintenance sous la supervision des techniciens contractant avec TrustiT, puis ces machines seront redistribuées à tous les élèves et étudiants qui en ont besoin, selon un ordre de priorité et dans toutes les régions tunisiennes, avec un outil de connectivité qui seront offerts par des opérateurs soutenant cette action.

Une plateforme est mise en ligne afin de faciliter l’identification des donateurs mais aussi des bénéficiaires des ordinateurs. la Fédération Nationale du Numérique en partenariat avec TRUST IT lance cette action de récupération des postes de travail auprès des différentes entreprises du secteur du numérique, secteur financier, PME/PMI, milieu éducatif…afin de les réformer et en faire donation, Remplissez cette plateforme pour donner ou recevoir un ordinateur / tablette https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftfh-G2EkzjZ9OTWw0J4HQQYgxOf33dHQggmVNtwNRZQLZ5w/viewform

Pour plus d’informations, consultez la page officielle de Sharek sur facebook : https://www.facebook.com/Sharek ou le site https://www.sharek-it.tn/

Tekiano