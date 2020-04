Un hackathon en ligne #AfricaVsVirus proposé par la BAD du 17 au 19 avril

La Banque africaine de développement (BAD) et ses partenaires organisent, du 17 au 19 avril 2020, un hackathon en ligne intitulé ” #AfricaVsVirus “, afin de développer des solutions digitales visant à lutter contre la pandémie du Coronavirus.

Cette compétition est ouverte aux entrepreneurs, aux entreprises, aux organisations de la société civile ainsi qu’aux gouvernements, qui disposent de projets potentiellement finançables, dans l’objectif de faire face à cette pandémie, indique un communiqué, publié vendredi, par la BAD.

Les participants auront la possibilité de choisir l’une des thématiques suivantes : la santé publique et épidémiologie, les populations vulnérables, les entreprises, la communauté, l’éducation, le divertissement, le soutien gouvernemental, l’environnement et l’énergie ou encore la sécurité alimentaire. Ils peuvent également choisir un thème de leur choix.

Un panel d’experts sélectionnera les vingt meilleurs projets, indique le communiqué, ajoutant que les finalistes seront invités à participer à un programme éducatif, d’un mois, offert par le partenaire de la BAD, “Seedstars”.

D’après la coordinatrice du projet de la Banque ” ” Emplois pour les jeunes en Afrique “, le but de ce hackathon est de mettre la créativité et l’innovation des jeunes au service de la lutte contre les impacts sanitaires et socio-économiques du Coronavirus.

Le hackahthon #AfricaVsVirus Challenge est organisé par le laboratoire d’innovation et entrepreneuriat de la BAD en collaboration avec le Fonds Fiduciaire multi-donateurs pour l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes, “Seedstars”, l’agence numérique WAAT ainsi que les consultants en développement Luvent Consulting.

Cette compétition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la BAD visant à soutenir l’entrepreneuriat chez les jeunes, notamment la gent féminine et à offrir un environnement propice à l’innovation de solutions appropriées à la crise du coronavirus.

Le hackathon ” #AfricaVsVirus ” démarrera le jeudi 17 avril 2020 à 18h30 (heure centre-européenne) et se poursuivra sans interruption jusqu’au dimanche 19 avril à 18h30 (heure centre-européenne). La date limite pour soumettre les idées est fixée pour le 15 avril 2020. Les trois meilleures idées gagnantes recevront jusqu’à 50 000 $ de prix en nature.

Pour en savoir plus sur les modalités de participation à ce hackathon, Consultez le site : www.africavsivirus.com

Tekiano avec TAP