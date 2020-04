La culture ne s’arrête pas! L’IIC Tunisi propose aux internautes plusieurs ressources

En attendant que les lieux de la culture rouvrent et que l’on puisse voir à nouveau les œuvres d’art en vrai, une fois la crise du Covid-19 passée, le Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et le Réseau des Instituts Culturels Italiens se sont activés afin d’offrir au public la possibilité de profiter des plus importantes propositions culturelles italiennes.

Chers amis, malgré le moment difficile que le monde entier est en train de vivre en raison de l’urgence sanitaire due au Coronavirus, la Cultura non si ferma, la culture ne s’arrête pas. Elle ne s’arrête pas car il s’agit d’une ressource précieuse, une nourriture pour l’esprit, un espoir pour le futur surtout dans les moments de difficulté, souligne l’Institut culturel italien de Tunis.

Musique, cinéma, danse, théâtre, opéra, expositions, plusieurs ressources et plus encore seront disponible gratuitement en ligne indique l’IIC Tunisi. En pensant à Raffaello, le génie de la Renaissance, dont les 500 ans de la mort sont célébrées cette année, il sera par exemple possible d’effectuer, à travers le site de l’Institut Culturel Italien, une visite virtuelle de la grande exposition se déroulant actuellement auprès des « Scuderie del Quirinale » (Les Ecuries du Quirinal), d’admirer les images splendides de Villa Madama – que Raffaello avait projetée – produites par la National Gallery, de suivre les interventions de grands experts.

L’exposition « Raffaello ritrattista » (Raffaello portraitiste) a été inaugurée avec grand succès le 28 février 2020 à la Cité de la Culture de Tunis qui contitue la première étape d’un tour international, proposant 14 reproductions en très haute définition des plus célèbres portraits notamment le «Ritratto di Baldassarre Castiglione”, abrité au Louvre et le “Ritratto di Dama con liocorno” de la Galleria Borghese, accessibles sur le site de l’IICTunisi.

En se connectant sur ces réseaux sociaux, il sera possible d’effectuer des visites des Musées des Offices « Gallerie degli Uffizi », des Ecuries du Quirinal mais aussi du Parc Archéologique du Colisée « Parco Archeologico del Colosseo »,qui a abrité récemment la splendide exposition “Carthago”avec d’importants vestiges du Musée du Bardo.

En ce qui concerne la musique, les prestations du “Teatro Alla Scala” avec ses plus grandes œuvres, ou également la revue du “Teatro Regio di Parma “ pour le Festival Verdi Home Streaming, tout comme la plateforme actualisée en continu par la Rai5, avec les activités réalisées ces derniers jours de la part des associations, des troupes théâtrales, des écrivains et artistes seront accessibles en ligne.

Quant au cinéma, vous trouverez à titre d’exemple une grande offre de contenus numériques de l’Institut Luce Cinecittà e de la Cinémathèque de Milan « Cineteca di Milano ».

Jetez un regard en outre à la campagne #WeAreItaly à laquelle plusieurs personnages célèbres ont participé avec une petite contribution artistique au soutien de l’Italie. Vous aurez une agréable surprise en découvrant le jeune ténor tunisien Hassen Doss parmi ceux-ci.

Les cours de langue italienne ne s’arrêtent pas et se poursuivent aussi en ligne. Le Coronavirus nous a obligés malheureusement de modifier radicalement notre style de vie et de suspendre momentanément nos activités culturelles mais malgré tout nous sommes ici présents, prêts à vous offrir toujours de nouvelles opportunités de connaissance et de divertissement culturel, souligne Maria Vittoria Longhi, la directrice de l’Institut Culturel Italien de Tunis.

Même cette année le printemps finira par arriver, peut-être plus tard que d’habitude, mais nous serons prêts à le célébrer ensemble. La cuture ne s’arrête pas. #WeAreItaly #StayTunedonIT

