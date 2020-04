Des artistes tunisiens éditent un clip pour soutenir le corps médical luttant contre le Coronavirus

Plusieurs artistes tunisiens s’associent pour éditer une chanson intitulée “Blouse Blanche” dans laquelle ils transmettent un message de soutien et de remerciement aux membres du corps médical qui s’acharnent tous les jours contre le Coronavirus et pour sauver la vie des malades.

Ecrite et composée par Farhat Jouini, la chanson est interprétée par Sofien Safta, Najha Jamel, Farhat jwini et Soumaya hathroubi ainsi que plusieurs personnalités et journalistes qui figurent dans le clip. Deux experts en langage des signes traduisent les mots chantés en arabe et en français.

Découvrez la vidéo “Blouse Blanche”, hommage au corps médical, et qui a aussi été appréciée par les internautes maghrébins et partagée dans une page marocaine:

