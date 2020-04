Gabes Cinéma Fen 2020 : Palmarès de l’édition en ligne exceptionnelle

La deuxième édition du festival Gabes Cinéma Fen, qui a débuté le 3 avril a pris fin samedi 11 avril. Une édition exceptionnelle, que les organisateurs ont choisi de transformer en édition numérique en raison de la conjoncture actuelle.

Le festival a programmé une compétition officielle de longs métrages (fiction et documentaire), à laquelle ont participé 11 films de divers pays arabes, en plus d’une compétition officielle de courts métrages (fiction et documentaire) avec la participation de 5 films arabes.

Le jury de la compétition officielle courts métrages est composé de Nabil Djedouani (Algérie), Manel Aissa (Liban) et Amira Chebli (Tunisie). Le prix du meilleur court-métrage a été décerné au film « Ahlou El Kahef » de Fakri El Ghezal (Tunisie) et le jury a décidé d’attribuer une mention spéciale au film de Muhammed Salah « An un-Aired Interview » (Egypte).

Le Jury des longs métrages est composé du président du jury Jilani Saadi (Tunisie), Suzy Gillet (Royaume-Uni), Laura Klockner (Allemagne) et Rania Stephan (Liban).

Le prix du meilleur long métrage est revenu au long-métrage tunisien Tlamess de Alaeddine Slim (Tunisie). Le comité a décerné les prix suivants:

Mention spéciale:

Le documentaire 143, Rue du désert de Hassan Farhani (Algérie)

Le documentaire Talking about trees de Sahib Qasim Barry (Sudan)

Et le documentaire Amussu de Nader Bouhamoush (Maroc)

Prix du jury:

Le film Ibrahim: A fate to define de Lena Al-Abed (Palestine)

Par ces temps incertains, nous avons apprécié, malgré notre confinement, la rencontre qu’on a vécue avec cette sélection de films puissants. Nous tirons notre chapeau au festival, qui a réussi contre vents et marées à poursuivre sa compétition en ligne pour être le premier festival en ligne dans le monde araben soulignent les membres du jury.

L’équipe du festival remercie tous les réalisateurs et réalisateurs participants et tous les acteurs qui ont contribué à l’organisation de cette édition spéciale. Le festival Gabes Cinéma Fen, informe son public de la reprise de sa forme régulière lors de la troisième édition.

La section d’art video El Kazma de Gabes cinéma fen 2020 se poursuit sur la plateforme Artify et ce jusqu’au 15 avril en Tunisie et à l’international gratuitement.

Tekiano avec Gabes Cinéma Fen