Tunisie: vers la transformation d’un train en un hôpital mobile pour les zones défavorisées atteintes du Coronavirus

Une équipe d’architectes a entamé les travaux visant la transformation d’un train en un hôpital mobile pour garantir les soins aux personnes atteintes de coronavirus à l’intérieur du pays, a déclaré à l’agence TAP, l’architecte Hatem Bounaoues, initiateur de ce projet .

Il a indiqué que ce projet consiste en la transformation des wagons d’un train en un hôpital mobile qui va atteindre les zones défavorisées touchées par le Coronavirus et permettra de fournir également des aides sanitaires et sociales.

“Cette structure qui sera opérationnelle dans deux semaines, permettra de fournir les aides et équipements de soins et de dépistage aux régions défavorisées de Tunisie” a-t-il précisé.

En plus des services de soins, des équipements de pointe seront mises en place pour la prise de température et respecter la distanciation, en prévention du risque de contamination du personnel médical et paramédical.

Le dossier de ce projet qui comprend également une pharmacie et un service de réanimation et de consultation sera soumis au ministère des transports pour approbation.

D’après la Tap