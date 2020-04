Des formations en ligne gratuites grâce à la plateforme “ANETI Tkawen”

L’ANETI, Agence Nationale de l’Emploi et le Travail Indépendant, propose depuis le 8 avril 2020 plusieurs formules de formations à distance. 11 plateformes de formations en ligne gratuites sont proposées aux chercheurs d’emploi mais aussi à ceux qui souhaitent se former dans les soft-skills et obtenir des certificats dans plusieurs spécialités.

La plateforme MAHARATI est destinée aux chercheurs d’emploi inscrits à l’ANETI bénéficiant d’un d’accompagnement en soft skills et qui nécessite un login et mot de passe de l’adhérent pour y entrer.

«OpenClassrooms» fruit d’un partenariat international et accessible à tous les demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’ANETI avec accès gratuit et illimité aux cours et certificats.

Neuf autres plateformes mondialement reconnues sont mises à disposition du public de l’ANETI afin de lui permettre d’augmenter son employabilité en vue de mieux correspondre aux besoins du marché de l’emploi. Des MOOC, un site d’apprentissage de langues, des cours d’universités accessibles et pleins d’autres.

On pourra ainsi trouver des domaines aussi variés que le digital, la programmation, les soft skills, le développement personnel, le business, le management, les data science, l’entrepreneuriat, le design, l’art, la santé et bien d’autres.

La plateforme mettra également à disposition plus de 1 500 vidéos gratuites à télécharger pour apprendre de nouvelles techniques et acquérir de nouvelles compétences.

Pour plus d’informations, consultez le site dédié à la formation en ligne ANETI Tkawen.

Tekiano