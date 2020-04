Tunisie – Météo : Ciel partiellement voilé sur la plupart des régions

Ciel partiellement voilé sur la plupart des régions. Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Ouest puis tournant au secteur Est sur le Sud assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes de sable et modéré de 20 à 40 km/h ailleurs.

La mer sera très agitée à agitée sur le Nord et agitée ailleurs.

Les températures maximales seront comprises entre 26 et 31 degrés dans le nord, le centre, voisines de 21 degrés dans les hauteurs et entre 31 et 36 degrés ailleurs, atteignant 38 degrés dans l’extrême sud.

Prévisions pour Mercredi 15 Avril 2020

Ciel partiellement voilé sur l’ensemble du pays. Vent de secteur Est assez fort de 40 à 60 km/h près des côtes Nord et sur la région de Djerid, faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée sur le nord.

Les températures maximales seront comprises entre 25 et 29 degrés dans le nord, le centre, voisines de 22 degrés dans les hauteurs et entre 28 et 32 degrés ailleurs, atteignant 34 degrés dans l’extrême sud.