Stay Home, Le cinéma chez vous! Des films tunisiens à découvrir du 12 au 20 avril sur Artify

Une nouvelle manifestation cinématographique tunisienne est proposée en ces temps de confinement liés à la lutte contre le Coronavirus. La manifestation Stay Home, Le cinéma chez vous, invite le public tunisien et d’ailleurs à s’ouvrir au cinéma et à l’art vidéo du 12 au 20 avril 2020.

Une programmation cinématographique riche, fruit du travail de jeunes réalisateurs des trois dernières générations de l’Institut supérieur des Arts Multimédia (ISAMM) est proposée durant 9 jours.

Les cinéphiles pourront découvrir une sélection de 16 court-métrages de 14 réalisateurs tunisiens, exceptionnellement et gratuitement sur Artify, la plateforme de streaming tunisien. Ces films des étudiants de l’ISAMM se sont distingués dans le cadre académique, mais aussi dans le contexte national des festivals de Cinéma et aussi à l’échelle internationale.

#Stay_Home, le Cinéma chez vous est une initiative lancée par un groupe de trois jeunes cinéastes de l’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM), Ghassen Ayari, Achref Djanen et Yosra Sanhaji et en partenariat avec Artify. Elle a pour objectif de militer pour la vie, contribuer à l’effort national qui se dresse contre cette épidémie du Coronavirus par ce qui les représente le mieux à savoir, la culture et la création artistique.

Artify mettra tout en œuvre pour permettre aux cinéphiles de profiter gratuitement, même à distance, de cette généreuse initiative. Pour regarder les films tunisiens en streaming, rendez-vous sur le site https://artify.tn/stayhome

I.D.