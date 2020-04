Huawei donne des détails sur le chipset premium 5G du Honor 30

D’après le site spécialisé phonadroid, HiSilicon, la filiale de Huawei, à présenté, mercredi 15 avril 2020, un nouveau chipset portant le nom de “Kirin 985″; date qui coïncide justement au lancement en Chine du Honor 30 Pro et Honor 30 (lesquels profitent, eux, du Kirin 990 5G).

Il est souligné que “le Kirin 985 n’est pas un successeur au Kirin 990. Il s’agit plutôt d’une version allégée de la version 5G de ce dernier. Car, c’est là son principal atout : il intègre un modem 5G, lequel est compatible avec les réseaux de type SA (Stand Alone) et NSA (Non Stand Alone)…”.

Et phonandroid d’expliquer: l’architecture du Kirin 985 est plus proche de celle d’un Snapdragon 8XX que du Kirin 990, en ce sens que le Kirin 985 adopte une architecture avec 1 coeur très puissant (ici un Cortex-A76 cadencé à 2,56 GHz), trois coeurs un peu moins puissants (des Cortex-A76 cadencés à 2,40 GHz) et quatre coeurs frugaux (des Cortex-A55 cadencés à 1,55 GHz). Les Kirin 980 et 990 s’appuient eux sur des architectures 2+2+4 coeurs.

