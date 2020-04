Lancement de la Watania Educative: Des cours en Streaming et à la télé pour les élèves Tunisiens

Une chaine nationale éducative tunisienne, la Watania Educative a été lancée afin d’assister les élèves tunisiens dans la révision de leurs cours lors du confinement imposé par la crise du Coronavirus.

La chaîne a commencé par la diffusion d’un programme dédié aux bacheliers, aux élèves de 6ème année primaire et 9ème année afin de les aider avant le déroulement des concours nationaux.

Des cours de soutien scolaire sont diffusés dès mercredi 15 avril 2020 à 10h sur Nilesat selon les fréquences 10766 V 27500 mais aussi en ligne sur la chaine Youtube de la Watania Educative. Il s’agit essentiellement des cours de soutien et de contrôle mais pas de cours alternatifs.

Vous pouvez suivre les cours dédiés aux élèves et bachiers en direct streaming sur la chaine Youtube de la Watania Educative: الوطنية التربوية – Watania Educative mais aussi sur le Facebook live de la page Facebook de la chaine اخبار قناة : الوطنية التربوية. La page Facebook donnera chaque jour le programme des cours et leurs horaires de diffusion.

Les plateformes virtuelles destinées à tous les niveaux seront lancées conformément aux méthodes pédagogiques conçues par le corps enseignant et supervisées par des inspecteurs.

Si le ministre de l’éducation Mohamed Hamdi a indiqué qu’une année blanche n’est pas envisageable cette année, on ne sait pas encore les nouvelles dates des concours nationaux de l’année scolaire 2019-2020 à savoir le Baccalauréat tunisien 2020 et les épreuves du 6ème et du 9ème.

