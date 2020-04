De grands musées du monde à visiter virtuellement en ligne et gratuitement

Vous êtes confinés, comme plus de la moitié des habitants de la planète à cause de la pandémie du Coronavirus, et vous ne pouvez pas sortir. N’allez surtout pas dehors et profitez de ces moments privilégiés pour faire encore plus de découvertes directement chez vous, sans bouger de votre canapé.

Les plus grands musées et lieux de culture du monde proposent aux internautes d’effectuer des visites virtuelles de leurs établissements. Si tous les jours, il faut faire la queue pendant des heures pour entrer dans un musée emblématique d’un pays donné, aujourd’hui avec un clic, il est possible d’y accéder et de le visiter assis.

Voici dans ce qui suit une sélection de musées du monde et de lieux de culture que nous vous proposons de découvrir grâce aux visites virtuelles.

Musée de Bardo en Tunisie

Commençons par explorer ou ré-explorer le musée national de Bardo. Le plus important musée de Tunisie qui tient sa réputation des innombrables pièces provenant de fouilles archéologiques effectuées en Tunisie depuis le XIXe siècle. Le musée du Bardo renferme la plus grande collection de mosaïques au monde.

Visite virtuelle du Musée nationale de Bardo : https://www.eikone.tn/visite-virtuelle-tunis-musee-national-du-bardo/

Le Musée du Louvre à Paris

L’incontournable Musée du Louvre est le musée français le plus visité au monde. Vous pouvez visiter sur le site de l’établissement les salles du musée du Louvre et contempler les antiquités égyptiennes, le Louvre médiéval ou encore la galerie d’Apollon.

Visite virtuelle du Musée du Louvre: https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

Le National Museum of Natural History de Washington DC (USA)

Le National Museum of Natural History ou musée national d’histoire naturelle situé à Washington DC est le musée le plus visité des USA. Il expose plus de 125 millions de spécimens d’animaux, de fossiles, de minéraux et de plantes.

Lien de la visite virtuelle du National Museum of Natural History de Washington DC : https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/

The National Gallery de Londres

La National Gallery de Londres est un lieu touristique et artistique incontournable de la ville de Londres. Il abrite plus de 2000 tableaux, principalement des peintures datant de 1250 à 1900 signés de grands peintres à l’instar de Van Gogh, Léonard de Vinci ou Michel-Ange et accueille plus de 5 millions de visiteurs par an.

Lien de la visite virtuelle de la National Gallery : https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/google-virtual-tour

La Sagrada Familia, à Barcelone

La Sagrada Familia, la basilique de Barcelone dont la construction a commencé en 1882 constitue un des monuments les plus plébiscités de la ville catalane. C’est le monument le plus visité d’Espagne, dépassant l’Alhambra de Grenade et le musée du Prado à Madrid.

Lien de la visite virtuelle de la Sagrada Familia : https://sagradafamilia.org/visita-virtual

Le Rijksmuseum, à Amsterdam

Le Rijksmuseum est le plus important musée des Pays-Bas. Le musée national néerlandais est situé dans la capitale Amsterdam et est consacré aux beaux-arts, à l’artisanat et à l’histoire du pays.

Lien de la visite virtuelle du Rijksmuseum: https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum

Le musée Frida Kahlo, au Mexique

La Casa Azul (la Maison bleue) ou le musée Frida Kahlo est le musée dédié à cette célèbre artiste mexicaine, la peintre Frida Kahlo, située chez elle et qui abrite ces œuvres, ces effets personnels et ces livres.

Lien de la visite virtuelle du musée Frida Khalo : https://artsandculture.google.com/streetview/studio-mus%C3%A9e-frida-kahlo/yAETD1EQOt55zg

S.B.