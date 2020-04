Coronavirus : Le Marathon international de Hammamet reporté en novembre prochain

Le marathon international de Hammamet se tiendra samedi 7 novembre 2020, a annoncé le président de l’Association “Carthage” pour l’organisation des manifestations sportives et touristiques, Azedine Ben Yaacoub, sur sa page “Facebook”.

Les organisateurs avaient annoncé, plus tôt en avril, le report du marathon édition 2020 baptisée “les pas de la francophonie” et décidée préalablement le 18 du mois en cours. Ce report intervient, rappelle-t-on, suite à la pandémie liée au coronavirus et l’impossibilité de tenir un tel évènement en de telles circonstances.

“Nous sommes obligés de reporter le marathon international de Hammamet…mais, cette manifestation touristique et culturelle ne sera en aucun cas annulée”, a assuré le président de l’Association “Carthage” qui organise le marathon en collaboration avec La jeune chambre économique de Hammamet et le gouvernorat de Nabeul.

Et Ben Yaacoub d’ajouter: “Dans sa 15e édition, le marathon est fin prêt avec la participation attendue de plus de 2500 concurrents venus de plusieurs pays”.