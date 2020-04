Maya Ksouri présente “Des/Confinés” une nouvelle émission virtuelle à Tunis

Des/Confinés est l’intitulée d’une émission virtuelle conçue et réalisée par l’Institut Français de Tunisie et l’Ambassade de France en Tunisie avec la journaliste et chroniqueuse Maya Ksouri qui proposera trois fois par semaine, des face à face uniques avec des invités de tous horizons durant cette période de confinement.

L’émission virtuelle “Des/Confinés” sera diffusée tous les mercredis, jeudis et vendredis à 15h30 sur les réseaux sociaux de l’institut français de Tunisie. Maya Ksouri accueille chez elle 3 fois par semaine durant le confinement des personnalités des deux rives de la méditerranée et effectueront des échanges autour de sujets divers. Son premier invité est le philosophe Youssef Seddik.

Découvrez un extrait de la toute première entrevue avec Youssef Seddik qui sera transmise mercredi 22 avril 2020 à 15H30 :

Maya Ksouri va s’entretenir avec d’autres invités de marque comme Yasmina Khadhra, Marie-Christine Saragosse, Hend Sabri, Kamel Daoud, Claire Chazal, Mathias Enard, Julia Kristeva…Un entretien dans l’air du temps et un peu hors du temps avec des personnalités des deux rives de la méditerranée… pour une parole dé/confinée.

