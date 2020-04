Un drone intelligent conçu par l’ATRSIPI mis à la disposition des ministères de la Santé et de l’Intérieur

L’Association tunisienne de la recherche scientifique, de l’innovation et de la propriété intellectuelle (ATRSIPI) met à la disposition des ministères de la Santé et de l’Intérieur, son projet d’invention de drone intelligent capable de prendre la température corporelle à une distance d’environ 1,5 km, et qui servirait à dépister les sujets porteurs de Coronavirus, a déclaré, lundi, le président de l’Association, Amine Ghariani.

Dans une déclaration à la TAP, Ghariani a indiqué que l’idée du drone intelligent appartient à Mohamed Anouar Maalej jeune membre de l’association, qui avait obtenu un brevet de l’Institut national de normalisation et de propriété industrielle (INNORPI), ajoutant que le projet en question avait été financé à partir des fonds internes de l’association, outre les contributions de quelques hommes d’affaires.

” Le drone a fait l’objet de plusieurs transformations, le rendant capable de mesurer la température corporelle à distance et d’envoyer les données aux services centraux, pour un dépistage plus approfondi de l’état de santé du sujet concerné, en prévention contre le Coronavirus “, explique-t-il.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Salim Choura, s’était engagé, lors d’une visite effectuée, le 18 avril 2020, à l’Ecole nationale des ingénieurs à Sfax où cette invention a été présentée, à financer ce projet dans le but d’en développer davantage d’exemplaires, ajoute-t-il.

Ghariani a souligné que ce projet qui a démarré en 2018 avaient remporté la deuxième place au Salon de Paris des jeunes innovateurs et inventeurs.