Tunisie: Un site Sahem.tn pour trouver les points de collecte de dons le plus proche

Le ministère des Droits de l’homme, de la relation avec les instances constitutionnelles et de la société civile a lancé le site Sahem.tn permettant de trouver les différents points de collecte de dons les plus proches dans le cadre de la lutte contre la crise provoquée par le coronavirus.

Les différents points de collecte de dons se situent dans les écoles Tunisiennes. Il suffit de se rendre sur le site, mentionner le type de dons que voulez offrir (argent ou don alimentaire) et préciser la ville ou vous habitez. Un carte Google Map s’ouvre pour indiquer les établissement scolaires qui reçoivent les dons.

Le ministère des Droits de l’Homme et de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile avait récemment lancé une application électronique pour faciliter les dons en nature au profit de l’Etat.Baptisée ” jesr ” et accessible sur www.jesr.tn, l’application permettra également de mettre à disposition de l’Etat des moyens humains conséquents.

Cette initiative vise à lutter contre l’épidémie de Coronavirus et aussi à entretenir des liens avec des actions de bénévolat, lancées par des associations, des organisations nationales ainsi que des représentants des autorités locales et régionales.

Tekiano