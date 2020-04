Facebook Gaming se lance dans le marché du streaming de jeux vidéo

Facebook a lancé récemment une application qui permet aux internautes de regarder des flux de jeu en direct streaming mais aussi permettre à d’autres visiteurs de regarder ses performances de jeu en direct via sa plateforme. L’application Facebook Gaming est disponible depuis le 20 avril sur les appareils Android et sera accessible bientôt pour l’iOS d’Apple.

L’application Facebook Gaming permet de diffuser ses sessions de jeux mobiles depuis son smartphone, directement sur le réseau social. « Investir dans le jeu en général est devenu une priorité pour nous car nous considérons le jeu comme une forme de divertissement qui connecte réellement les gens », a déclaré Fidji Simo, responsable de l’application Facebook.

Facebook a déclaré que la nouvelle application permettra aux utilisateurs de regarder des “e-sports” ou des jeux-concours ainsi que de participer à des jeux avec d’autres utilisateurs en ligne.

It’s Day 2 of the #ePremierLeague Invitationals! @PremierLeague Superstars @sterling7 and @wilfriedzaha will be the first ones up, followed by the North West Derby featuring @trentaa98 vs. @Tom_Grennan . Which team are you cheering on for?

L’application Facebook Gaming est une expérience de jeu ciblée, où vous pouvez regarder vos streamers préférés, jouer à des jeux instantanés et participer à des groupes de jeu”, a déclaré le principal réseau social dans une déclaration sur Twitter. “C’est tout ce que Facebook Gaming propose dans un seul et même pack de la taille d’une application”.

3/ We’re launching the Facebook Gaming app first on Google Play – but yes, an iOS version is in the works. (Truthfully, we were planning a June launch, but given the state of the world, we figured you might want to let you #PlayApartTogether a little earlier.)

— Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) April 20, 2020