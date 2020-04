Google Doodle célèbre le 50e anniversaire du Jour de la Terre

A l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire du Jour de la Terre, Google Doodle a choisi de fêter cet événement en éditant une animation spéciale sur sa page d’accueil qui met en avant les abeilles et leur rôle primordial dans la pollinisation et la protection de l’environnement.

Le jour de la Terre est un événement annuel qui tombe le 22 avril de chaque année et qui a été instauré le 22 avril 1970 aux USA avant de devenir par la suite international célébré partout dans le monde et sensibilise les populations quant à l’importance de préserver la planète et lutter contre le changement climatique.

Google s’est associé à The Honeybee Conservancy pour développer un jeu sur le rôle de l’abeille. Le jeu consiste à cliquer sur le Google Doodle du 22 avril puis à déplacer l’abeille avec votre souris ou votre écran tactile entre des fleurs de différentes couleurs, en apportant le pollen correspondant là où il doit aller. Entre les niveaux, vous allez découvrir des informations utiles sur les abeilles et son incroyable impact sur la terre.

Parmi les informations qu’on peut découvrir, Google indique que la pollinisation par les abeilles est vitale pour les deux tiers des cultures agricoles mondiales ainsi que pour 85% des plantes à fleurs… Aussi petite soit-elle, l’abeille est primordiale pour la survie des êtres humains et la pérennité de la planète. “Un être vivant aussi minuscule qu’irremplaçable” rappelle Google.

S.B.