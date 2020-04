Tunisie Télécom et Gabes Cinema Fen : un partenariat fructueux en temps de confinement

La dernière initiative de Tunisie Télécom en tant que mécène est le soutien technique et financier de la deuxième édition de Gabes Cinema Fen ; qui s’est déroulé en ligne pour la première fois devenant ainsi l’unique festival digital dans le monde arabe. Cette action de l’opérateur Tunisie Télécom vient composer avec les chamboulements liés à la propagation du Covid-19 et aux annulations de tous les événements culturels tunisiens.

Tunisie Telecom et le Festival Cinématographique « Gabes Cinéma Fen » ont réussi à instaurer une action inédite qui montre la diversité des cinémas arabes, partage les expériences dans l’art vidéo et fait profiter le public où qu’il soit d’une belle escapade artistique, contribuant ainsi au confinement des concitoyens dans des conditions favorisant leur épanouissement.

Ainsi et en ces conditions très exceptionnelles que vit la Tunisie et le monde entier à cette époque du coronavirus, Gabes Cinema Fen Online a pu atteindre, du 3 au 11 avril 2020, des résultats dépassant toutes les attentes avec 550 000 visites sur le site, plus de 51 000 utilisateurs et 10 000 œuvres visualisées.

Cette belle collaboration a été amplement partagée sur les réseaux sociaux et les réseaux des associations tunisiennes ainsi que sur une pléiade de médias.

Cette action réaffirme encore une fois la place privilégiée accordée par Tunisie Telecom à la culture et à la satisfaction des attentes de sa clientèle.

Les actions de Tunisie Telecom, le plus grand mécène de la culture en Tunisie, se suivent mais ne se ressemblent pas.

Tekiano avec Communiqué