JCC 2020 : 31ème édition du 7 au 14 novembre: ouverture des candidatures

La 31ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage, JCC 2020 aura lieu du 7 au 14 novembre 2020, a annoncé le site du festival. Ridha Béhi a été nommé à la tête de la 31ème édition des JCC succédant au défunt Nejib Ayed et Ibrahim Letaief est son directeur artistique.

Les inscriptions sont ouvertes dans le cadre des JCC 2020 pour les :

– Films en Compétition Officielle : jusqu’au 15 Août 2020

– Atelier de la postproduction TAKMIL : Jusqu’au 20 Août 2020

– Atelier de la coproduction CHABAKA : jusqu’au 20 Août 2020

– Les films du Cinéma du Monde : jusqu’au 20 Août 2020

Il est possible de présenter des films de fiction, documentaires et d’animation. Le règlement du festival stipule que chaque pays, arabe ou africain, peut participer avec 4 films (2 courts et 2 longs) au maximum, excepté la Tunisie, le pays organisateur, qui peut présenter jusqu’à 6 films.

Les candidatures pour les compétitions, officielle et parallèle, du festival sont ouvertes pour les professionnels du film du monde entier, à l’adresse du festival tunisien : https://www.jcctunisie.org/

