Tunisie – Coronavirus: Orange Tunisie fait don d’équipements pour 4 hôpitaux Tunisiens

Orange Tunisie vient de répondre à la demande urgente de 4 hôpitaux Tunisiens pour se procurer des équipements médicaux et de protection et ce dans le cadre de la lutte nationale contre la propagation du Covid-19. Les 4 hôpitaux sont situés à Tunis, Bargou, Ghardimaou et Kasserine.

Les salariés bénévoles d’Orange Tunisie ont ainsi acheminé, mercredi 22 avril,des équipements médicaux et de protection, partis du siège d’Orange Tunisie, vers respectivement l’hôpital de La Rabta à Tunis et les hôpitaux régionaux de Bargou, Ghardimaou et Kasserine.

Ces hôpitaux ont pu bénéficier de saturomètres, thermomètres infrarouges, électrocardiographes, aspirateurs de mucosité, brancards, combinaisons, masques chirurgicaux, blouses jetables, gants stériles, bavettes, masques FFP3 réutilisables, masques FFP2, lunettes de sécurité, etc.

Rappelons que ces demandes de dons des hôpitaux sont parvenues sur la plateforme Ma3k d’entraide solidaire, lancée tout récemment par Orange Tunisie.

Ma3k, qui est disponible sur m3ak.orange.tn et sur Google Play, permet à tous de contribuer à faire face au Covid-19, grâce à une mise en relation entre les citoyens ayant besoin d’aide et ceux qui justement proposent d’aider, dans plusieurs domaines comme les premiers secours, les dons en matériel et alimentaires, la garde et la surveillance des personnes âgées, le soutien moral…

Cette initiative de solidarité d’Orange Tunisie vient compléter celle déjà lancée par les 6 Fablabs Solidaires, soutenus par la Fondation Orange et gérés par les associations partenaires, AJST (Association Jeunes Science de Tunisie), El Space et Djagora, qui ont produit et livré des visières de protection et des valves pour respirateurs à oxygène pour plusieurs hôpitaux sur l’ensemble du territoire.

