Nouba 2 en prime time sur la chaîne AttassiaTV et gratuitement sur Artify.tn

Le feuilleton tunisien Nouba 2 – Ochèg Eddenia sera diffusé en prime time sur la chaîne AttassiaTV et gratuitement sur la plateforme digitale tunisienne Artify.tn, mais pas sur Youtube. Une belle occasion pour mettre en avant le savoir-faire et compétence tunisiennes en matière de plateforme de diffusion électronique et digitale.

Nouba 2 – Ochèg Eddenia nous emmène en immersion quotidienne de plus de 30 minutes et tout au long du mois de Ramadan dans l’univers intense et bien corsé de Abdelhamid Bouchnak. Chose promise chose due !

Le feuilleton «Nouba 2 – Ochèg Eddenia» est prêt pour égayer toutes nos soirées ramadanesques. Comme prévu et malgré la suspension du tournage décidée par la production à quelques jours de sa fin, les 30 épisodes de cette 2ème saison seront diffusés en Prime Time sur la chaîne AttassiaTV.

La rediffusion des épisodes sera accessible gratuitement, quelques heures après la diffusion TV, sur la plateforme digitale tunisienne Artify.tn. De plus de 30 minutes chacun, les épisodes de Nouba 2 – Ochèg Eddenia poursuivent cette belle épopée dans le Tunis des années 90, un univers fait de passion, d’amitié, de violence, de trafic et de musique populaire.

Ces ingrédients qui ont caractérisé la première partie de la série et qui lui ont valu, en plus de l’engouement du public, 15 prix dont celui de la meilleure série, décernés par Mosaique FM, Radio Jeune, Tunivisions et Dar El Sabah, ainsi que de nombreuses distinctions pour Héla Ayed, Amira Chebli, Aziz Jebali et Bilal Briki. Outre les acteurs qui ont marqué la première saison à savoir: Amira Chebli, Chedli Arfaoui, Yasmine Dimassi, Héla Ayed, Houcine Mahnouche, Bahri Rahali, Jamila Chihi, Chaouki Bouglia, Mhadheb Remili, Marouane Ariane et bien d’autres, Nouba 2 – Ochèg Eddenia nous fera découvrir d’autres noms qui seront révélés sous un autre jour, nous citons Fethi Haddaoui, Kamel Touati, Rim Riahi, Rabeb Srairi et bien d’autres.

Nouba 2 – Ochèg Eddenia sera plus intense, l’univers encore plus corsé, des axes nouveaux s’ouvrent, des personnages hauts en couleurs apportent du suspens, des révélations, de l’action et des rebondissements à en couper le souffle. Une guerre de territoires se présente aux téléspectateurs mais au beau milieu de tout cela, se mêlent Amour, Trahison, Regret, Douleur, Violence et Vengeance. Le “Mezoued”, ses rythmes et toute l’effervescence de ses protagonistes continuent à être la trame de fond, l’identité et l’âme de cette deuxième partie de Nouba, auquel se joindraient d’autres airs et rythmes, ceux de la “Awada”.

Communiqué

Lire aussi :

Ramadan 2020 : Bande annonce du Feuilleton Nouba 2